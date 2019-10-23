شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ينعي شقيق سعفان الصغير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعي مجلس إدارة النادى الاسماعيلى بياناً، إبراهيم الصغير، شقيق سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الدراويش.

وأصدر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بيان نعى تضمن، "مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان والمدير التنفيذى والأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبون ينعون بخالص الحزن والأسى إبراهيم الصغير شقيق سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الاسماعيلي، والذى رحل عن عالمنا منذ قليل، رحم الله الفقيد الغالى واسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون"

وغادر سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلى معسكر الفريق استعداداً لمواجهة الجزيرة الإماراتى بعد تلقيه نبأ وفاة شقيقه إبراهيم الصغير، ومن المقرر أن تشيع الجنازة بعد صلاة الظهر اليوم الأربعاء، من مسجد المطافى بالإسماعيلية.

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ويدخل

ويخوض الإسماعيلى اختبارًا صعبًا حينما يستضيف نظيره الجزيرة الإماراتى ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، على استاد الإسماعيلية، فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، وسط حضور جماهيرى يقارب الـ5 آلاف مشجع، ويسعى الدراويش لحصد النقاط الثلاثة قبل مباراة العودة المقرر لها يوم الثلاثاء 26 نوفمبر فى الساعة السادسة مساء بتوقيت أبو ظبى.