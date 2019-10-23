شكرا لقرائتكم محمود متولي يذبح عجل في ملعب التتش للشفاء من الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمود متولي مدافع النادي الأهلي صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، خلال ذبح عجل في ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة.

وعلق متولي على الصورة : بسم الله اللهم منك وإليك.





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كان الجهاز الطبى بالأهلى قد قرر حقن محمود متولى مدافع الفريق بالبلازما مُجدداً الأسبوع المقبل، قبل العودة لتدريبات الفريق الجماعية، وحصل محمود متولى على الحقنة الأولى منذ يومين، وذلك ضمن البرنامج العلاجى المُخصص للاعب قبل عودته من جديد لتدريبات ومباريات فريقه.

وأثبتت الأشعة التى أجراها اللاعب تحسن حالته بشكل كبير والتئام تمزق العضلة الخلفية، فى الوقت الذى يرفض الجهاز الفنى الاستعجال فى إعادة محمود متولى مدافع الفريق للتدريبات، خاصة أن الفريق مقبل على فترة توقف طويلة بسبب ارتباطات المنتخب الأولمبى والأول.

ويعانى محمود متولى من تمزق فى العضلة الخلفية، والتى تحتاج لـ6 أسابيع علاج من تاريخ الإصابة، وفقاً لتقديرات الجهاز الطبى الأحمر والتى تعرض لها أثناء مشاركته فى مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك والذى انتهى بتتويج الأحمر بالبطولة