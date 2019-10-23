شكرا لقرائتكم المقاصة يشكو التحكيم ويؤكد:حكم الراية ألغى هدف واحتسب آخر غير صحيح لدجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب وليد هويدي مدير الكرة بنادي المقاصة عن ضيقه الشديد من الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها فريقه خلال مباراة وادي دجلة التي جمعتهما أمس بالأسبوع الخامس لمسابقة الدوري ، وانتهت بالتعادل الايجابي 2/2.

قال هويدي : الأخطاء التحكيمية حرمت المقاصة من الفوز بالمباراة والثلاث نقاط ، ولا نعترض علي الحكم الدولي محمد الحنفي ، وعلي العكس نكن كل تقدير واحترام للتحكيم المصري ، ولكن المقاصة تعرض لظلم تحكيمي قاتل أمام دجلة ، خاصة من " مساعد الحكم" الذي تجاهل رفع الراية واحتسب الهدف الثاني لدجلة من تسلل واضح ، واعترف كل خبراء التحكيم في الاستديوهات التحليلية وخاصة الخبير التحكيمي الدولي أحمد الشناوي الذي اكد أن هدف دجلة الثاني من تسلل واضح.

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تابع: حامل الراية الغي هدف صحيح للمقاصة في الشوط الأول أيضا ، مما أدي لنهاية هذا الشوط بتقدم دجلة 0/2 ، وصعب من فرصة المقاصة في العودة للمباراة.

أضاف هويدي حديثه مطالبا كل المسئولين باتحاد الكرة وخاصة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بمحاسبة أي حكم مخطئ حتي لا تتكرر الأخطاء مرة أخري ، خاصة ان المقاصة يعاني من مسلسل الاخطاء التحكيمية هذا الموسم وكانت السبب في خروج الفريق من كأس مصر في اخطاء كانت واضحة للجميع واعترف بها المحللون ، كما خسر المقاصة اكثر من 5 نقاط في الدوري حتي الآن بسبب مسلسل الاخطاء التحكيمية ، مؤكدا فى الوقت نفسه علي احترام فريقه للتحكيم ونرفض الاعتراض علي الحكام ، ولكن نطالب اتحاد الكرة ولجنة الحكام بايقاف مسلسل الاخطاء التحكيمية التي ظلمت المقاصة كثيرا وتهدد مسيرة الفريق هذا الموسم.