سوبر كورة.. أول قرار من الإسماعيلى ضد الثنائى المتمرد ليلة مباراة الجزيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى، قرارا ضد ثنائى الفريق محمد فوزى وعماد حمدى لاعبى الدراويش.

وكان محمد فوزى وعماد حمدى قد طلبا من صبرى المنياوى مدير الكرة بالفريق الخروج من المعسكر والمبيت فى منزليهما الماضى لظروف خاصة، ولم يرد مدير الكرة على طلبهم سواء بالقبول والرفض وهو الأمر الذى اعتبره اللاعبان بمثابة الموافقة ليقرر كل منهما حزم حقائبه والخروج من المعسكر، وعند عودتهما مساء الثلاثاء فوجئ كل منهما بخروجه من قائمة المباراة وسط ثورة غضب عارمة من المدرب الصربى ميودراج المدير الفنى للفريق، ليحاول اللاعبان توضيح موقفهما، لكن دون جدوى فى ظل عدم إجادتهم التحدث باللغة الإنجليزية ورفض صبرى المنياوى وأدهم السلحدار المدرب المساعد القيام بالترجمة ليقرر اللاعبان الرحيل من المعسكر، لاسيما بعد أن أكد مدير الكرة أنه لم يوافق على خروجهما وأنهما غادرا المعسكر دون رغبته، ولم يستعيد محمد فوزى حارس مرمى الإسماعيلى مكانه فى عرين الدراويش منذ طرده فى مباراة المصرى البورسعيدى بالدورى بينما يغيب عماد حمدى عن مباريات الفريق منذ إنطلاق المسابقة بسبب رفضه تمديد تعاقده مع القلعة الصفراء.

ويدخل فى السابعة مساء اليوم الأربعاء فريق الإسماعيلى اختبارًا صعبًا حينما يستضيف نظيره الجزيرة الإماراتى ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، على استاد "الإسماعيلية" وسط حضور جماهيرى يقارب الـ5 آلاف مشجع، ويسعى الدراويش لحصد النقاط الثلاث قبل مباراة العودة المقرر لها يوم الثلاثاء 26 نوفمبر في الساعة السادسة مساء بتوقيت أبوظبي.

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