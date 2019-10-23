شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر إماراتى للأهلى فى نوفمبر يشهد مباراتين وديتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر إقامة معسكر خارجى للفريق فى الإمارات خلال نوفمبر المقبل، وعلم ”الخليج 365” أن المعسكر الخارجى سيستمر لمدة أسبوع تقريباً يخوض خلاله الأحمر مباراتين وديتين أمام فريقين إماراتيين بنسبة كبيرة سيتم الاتفاق معهما خلال الفترة المقبلة.

ويعقد مسئولو الأهلى جلسة مع رينيه فايلر من أجل الترتيب للفترة المقبلة التى لن تشهد ارتباطات رسمية، بعدما قرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس ومباريات الأسبوع السادس لمسابقة الدورى الممتاز إلى ما بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تقام خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.

ويرغب مسئولو الأهلى بالتنسيق مع فايلر فى الاستفادة من فترة التوقف الطويلة التى تصل لأكثر من 30 يوماً حيث يعود الفريق لاستئناف مبارياته بالدورى يوم 25 نوفمبر المقبل.

واتفق مسئولو الأهلى مع فايلر على إقامة معسكر خارجى فى الإمارات فى شهر نوفمبر المقبل يخوض خلاله مباراتين بدون عدد كبير من لاعبي الفريق لتواجدهم مع المنتخبين الأول والأولمبي، حيث يخوض المنتخب الأول مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في تصفيات أمم أفريقيا ( الكاميرون 2021) فيما سيخوض المنتخب الأولمبي تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى ستقام خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل بمصر.