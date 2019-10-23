محمد إبراهيم كيشو يتوج بذهبية المصارعة فى دورة الألعاب العسكرية بالصين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة بالمركز الأول والميدالية الذهبية بمنافسات دورة الألعاب العسكرية التى تقام بالصين، وتستمر حتى 29 أكتوبر الجارى.
جاء تتويج كيشو بعد الفوز على الروسى سوركوف صاحب فضية العالم فى وزن تحت 67 كجم، بعد أن تغلب على لاعب صربيا فى قبل النهائى.
وتعد ذهبية كيشو ثانى مدياليات مصر فى البطولة بعد تتويج نور حسين لاعبة التايكوندو بفضية المنافسات.
من ناحية أخرى تأهل عبد الرحمن عرابى لاعب منتخب الملاكمة إلى منافسات قبل نهائى الدورة العسكرية، وبذلك يقترب من ميدالية ثالثة لمصر.
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