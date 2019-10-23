شكرا لقرائتكم خبر عن عادل مصطفى لـ"تايم سبورت": صلاح أمين لاعب كبير وفترة التوقف غير مفيدة للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عادل مصطفى المدرب العام لفريق مصر المقاصة إن فترة توقف الدورى لن تفيد أى فريق لكنها مفيدة فقط لبعض اللاعبين، الذين لم يشاركوا سواء للإصابة أو لعدم الجاهزية الفنية.

وأضاف عادل مصطفى، فى مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت" مع الاعلامية ميرهان عمرو، "قدمنا مباراة مميزة أمام وادى دجلة لاسيما فى الشوط الثانى ولعبت التغييرات الثلاثة دوراً مؤثراً فى خطف نقطة التعادل للمقاصة".

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وتابع المدرب العام لمصر المقاصة: "صلاح أمين لاعب كبير ويلعب دورا مؤثرا مع المقاصة منذ انطلاق المسابقة".

وتعادل المقاصة مع دجلة 2-2 فى الجولة الخامسة للدورى الممتاز أمس الثلاثاء.

ويتوقف الدورى الممتاز حتى نهاية بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة ويعود نهاية شهر نوفمبر المقبل، لذا حرص الجهاز الفنى لمصر المقاصة على منح اللاعبين راحة سلبية لعدة أيام.