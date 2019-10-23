شكرا لقرائتكم خبر عن نادى سيراميكا كليوباترا: فوزنا على الداخلية أروع بداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف معتز البطاوى المشرف العام على قطاع الكرة بنادى سيراميكا كليوباترا، فوز فريقه على الداخلية فى انطلاق مسابقة دورى الدرجة الثانية فى مجموعة القاهرة بالبداية الأروع، مشيدا بالجهاز الفنى للفريق بقيادة هيثم شعبان واللاعبين الذين قدموا مباراة قوية للغاية.

كان سيراميكا كليوباترا قد حقق فوزا غاليا على الداخلية بهدفين مقابل لا شىء عن طريق شادى حسين، فى المباراة التى جمعتهما الاثنين الماضى على ملعب السويس الجديد، فى الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية.

Advertisements

وقال البطاوى: "كان هناك قلق من الانطلاقة، بسبب قوة فريق الداخلية، وأنه قادم من الدورى الممتاز، وحافظ على عدد كبير من النجوم، ومعهم جهاز فنى قوى بقيادة ضياء عبد الصمد، ولديهم طموح العودة لدورى الأضواء والشهرة سريعا.

وأردف "لاعبو سيراميكا كليوباترا والجهاز الفنى كانوا على قدر المسئولية، ونجحوا فى تحقيق انطلاق قوية، وتخطى خصما قويا وعنيدا له اسمه وتاريخه فى دورى الدرجة الثانية أو الدورى الممتاز، وما تحقق ما هو إلا عبور محطة من 22 محطة للفريق فى الدورى.