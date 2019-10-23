شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم أحمد حسن كوكا للمنتخبات الوطنية؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر أحمد حسن كوكا لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف براجا البرتغالي ، بمستوى متواضع في مباراة المنتخب الوطني وبتسوانا الودية التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف أحرزه حمدي فتحي لاعب الأهلي. مستوى أحمد حسن كوكا مع المنتخب لم يرض الجماهير المصرية علي مدار جميع مشاركاته مع المنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها، وهو ما أفقد الجماهير الثقة في قدرة أحمد حسن كوكا على قيادة هجوم الفراعنة في المباريات الرسمية والبطولات الكبري. أهداف أحمد حسن كوكا مع المنتخبات الوطنية :

المنتخب الأول :

أهداف أحمد حسن كوكا مع المنتخبات الوطنية :المنتخب الأول : موعد الانضمام : 2013 المدير الفني : بوب برادلي Advertisements عدد المباريات : 24 مباراة عدد الأهداف : 5 أهداف باقي المنتخبات :

باقي المنتخبات : منتخب الناشئين : هدف واحد في مباراتين منتخب الشباب : 7 أهداف في 25 مباراة المنتخب الأوليمبي : هدف واحد في 4 مباريات

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