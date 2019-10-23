شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد لـ"سوبر كورة": الأهلى منسجم مع فايلر.. وميتشو سيعيد الثقة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر ضياء السيد من المدربين أصحاب العلامة البارزة فى الكرة المصرية، بدأ مسيرته لاعبا فى قطاعات الشباب والناشئين بالنادى الأهلى، وكانت تجربته مع المدرب الأمريكي بوب برادلي مع المنتخب الأول خلال مرحلة تصفيات كاس العالم 2014 الأبرز فى محطاته التدريبية المتعددة.

من المحطات المضيئة فى مسيرته كمدرب عندما تولى قيادة منتخب الشباب فى كأس العالم كولمبيا 2011، وودع البطولة من الدور الـ16 بعد الخسارة من الأرجنتين فى جيل واعد ضم محمد إبراهيم ومحمد صلاح وكوكا ومحمد حمدى زكى وصالح جمعة وأحمد الشناوي وغيرهم من اللاعبين، كما عمل قبل عامين في منصب المدير الفني للاتحاد الإماراتى.

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