شكرا لقرائتكم خبر عن وليد هويدى محذرا لجنة الحكام: الأخطاء التحكيمية تعرقل مسيرة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى وليد هويدى مدير الكرة بمصر المقاصة حزنه الشديد من الأخطاء التحكيمية التى تعرض لها فريقه أمام وادى دجلة فى المباراة التى جرت بينهما أمس فى الأسبوع الخامس بالدورى، وانتهت بالتعادل الإيجابى 2/2.

وقال هويدى: الأخطاء التحكيمية حرمت المقاصة من الفوز بالمباراة والثلاث نقاط، ولا نعترض على الحكم الدولى محمد الحنفى، على العكس نكن كل تقدير واحترام للتحكيم المصرى، لكن المقاصة تعرض لظلم تحكيمى قاتل أمام دجلة، خاصة من "مساعد الحكم" الذى تجاهل رفع الراية واحتسب الهدف الثانى لدجلة من تسلل واضح، واعترف كل خبراء التحكيم فى الاستديوهات التحليلية خاصة الخبير التحكيمى الدولى أحمد الشناوى الذى أكد أن هدف دجلة الثانى من تسلل واضح.

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وأضاف مدير الكرة بالمقاصة حامل الراية ألغى هدفا صحيحا للمقاصة فى الشوط الأول أيضا، ما أدى لنهاية هذا الشوط بتقدم دجلة 0/2، وصعب من فرصة المقاصة فى العودة للمباراة.

واختتم وليد هويدى حديثه مطالبا كل المسئولين باتحاد الكرة، خاصة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بمحاسبة أى حكم مخطئ حتى لا تتكرر الأخطاء مرة أخرى، خاصة أن المقاصة يعاني من مسلسل الأخطاء التحكيمية هذا الموسم، وكانت السبب فى خروج الفريق من كأس مصر فى أخطاء كانت واضحة للجميع واعترف بها المحللون، كما خسر المقاصة أكثر من 5 نقاط في الدوري حتي الآن بسبب مسلسل الاخطاء التحكيمية ، مؤكدا فى الوقت نفسه علي احترام فريقه للتحكيم ونرفض الاعتراض علي الحكام ، ولكن نطالب اتحاد الكرة ولجنة الحكام بايقاف مسلسل الاخطاء التحكيمية التي ظلمت المقاصة كثيرا وتهدد مسيرة الفريق هذا الموسم.