شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: لم نحسم أزمة كوليبالى مع النجم واللاعب ينتظر تغليظ العقوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدت إدارة النادي الاهلي دهشتها من التصريحات التي أدلى بها مسئولو النجم الساحلي التونسي والتي أعلنوا خلالها انتهاء أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الاهلي "الهارب" والمنتقل حديثاً للنجم الساحلي التونسي.

كان كوليبالى قد رحل من الأهلى فى مايو 2017 سرًا، وحصل مسئولو القلعة الحمراء على حكم بتغريمه 1.4 مليون دولار، وبعد رحيله عن الأهلى أعلن بارتيك ثيسل الأسكتلندى ضم كوليبالى رسميا فى أغسطس 2018 قبل أن ينضم للنجم الساحلى منذ عدة أشهر.

أكد حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للأهلي، أن الأزمة لم تنته كما ادعى مسئولو النجم ومازالت قائمة فاللاعب لم يُسدد الغرامة المُستحقة عليه لذا فليس هناك مُستجدات ولا تصالح في هذا الصراع.

كان قيس عاشور، المتحدث باسم النجم الساحلي قد أكد إن إدارة الأهلى وقعت الاتفاق مع النجم ما يعنى أن كوليبالى أصبح على ذمة الفريق التونسي وسيتم تأهيل سليمانى فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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لكن حلمي عبد الرازق نفي ما صرّح به المتحدث الرسمي للنجم، مؤكداً أن الأزمة مُستمرة واللاعب ينتظر تغليظ العقوبة فقد يتم إيقافه أو شطبه، وأوضح المستشار القانوني للأهلي أن النادي ينتظر حالياً قراراً من لجنة الالتزام والانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن أزمة اللاعب الايفواري بعدما سبق وحددت اللجنة يوم 2 سبتمبر الماضي لسداد الغرامة الموقعة عليه قبل إيقافه لكن اللاعب لم يلتزم بدفعها.

وتابع حلمي عبد الرازق: تفاوضنا مع النجم الساحلي التونسي لإنهاء هذه الأزمة فعلاً لكن لم نصل لحل مناسب لذا يبقي الوضع على ما هو عليه.

واستطرد المستشار القانوني للأهلي: أبلغنا الاتحاد الدولي أن اللاعب الإيفواري لم يدفع الغرامة المٌستحقة عليه وننتظر قراراً نهائياً في هذه الأزمة ، موضحاً أن الاهلي لن يتراجع عن الدفاع عن حقوقه.

ووقع الأهلي مع النجم الساحلي وبلاتينيوم الزيمبابوي والهلال السوداني في المجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ويستهل الاهلي والنجم منافسات دور المجموعات أحد يومي 29 أو 30 نوفمبر المقبل في مدينة سوسة التونسية.