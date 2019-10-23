مدرب أستون فيلا يتحدث عن تريزيجيه والمحمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا، أنه يمتلك قوامًا تنافسيًا في الفريق حاليًا، مما يؤدي إلى قدرته على تغيير نتائج المباريات عن طريق التبديلات التي يجريها.

وأشار سميث في تصريحات للقناة الرسمية لأستون فيلا، إلى أن أصعب شيء يواجه في الفترة الماضية هو القرار الخاص بالأسماء التي ستجلس على مقاعد بدلاء الفريق في المباريات.

وقال مدير الفيلانز: "أفضل شيء هو أننا نمتلك قوام تنافسي، إذا نظرنا لأي مركز سنجد أكثر من لاعب جيد به، بإمكان أيًا منهم تغيير نتيجة أي مباراة، وهذا ما يفعلونه بالفعل".

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وشارك محمود حسن "تريزيجيه" بديلًا في الشوط الثاني من مباراة أستون فيلا الماضية أمام برايتون، والتي انتهت بتفوق فريقه بهدفين لواحد.

وأكمل سميث: "تريزيجيه كان له تأثير حقيقي عندما دخل إلى الملعب في مواجهة برايتون، ومن قبله دوجلاس لويز نجح في التسجيل عندما حل بديلًا في لقاء نورويتش".

وأضاف: "لدينا عدد كبير من اللاعبين الجيدين في الفريق، أصعب شيء بالنسبة لي هو قرار تحديد من سيجلسون على مقاعد البدلاء".

واختتم: "أنظر إلى أحمد المحمدي مثلًا، لقد بدأ الموسم معنا بشكل رائع، وحمل شارة القيادة في مباريات الكأس، ولكن في المباريات الأخيرة كنت مضطرًا لإبقاءه على مقاعد البدلاء".