"إخفاق وحيد".. ماذا يفعل صلاح بعد الإصابة مع ليفربول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

منذ انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي، لم يغب "مو" عن المشاركة مع "الريدز" إلا في ست مناسبات.

آخر غيابات صلاح مع ليفربول كانت في قمة الأحد الماضي أمام مانشستر يونايتد في لقاء أقيم على ملعب "أولد ترافورد" ضمن قمة الأسبوع التاسع والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

لكن وبعد مباراة مانشستر يونايتد يستعد ليفربول لخوض مباراته الثالثة بدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا عندما يحل "الريدز" ضيفًا على فريق جينك مساء اليوم.

لقاء الليلة قد يشهد عودة النجم المصري بعد عودته من الإصابة والتي تعرض لها مباراة ليستر سيتي حيث سافر اللاعب رفقة فريقه إلى بلجيكا الأمر الذي يفتح باب التكهنات حول مشاركته أمام جينك.

لكن هنا السؤال ماذا يفعل صلاح مع ليفربول منذ عودته من الإصابة؟ وهذا ما سوف نستعرضه في التقرير التالي:

- البداية من الثعالب

أولى غيابات صلاح مع ليفربول كانت في مباراة ليستر سيتي بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، حيث انتهى اللقاء وقتها بفوز "الثعالب" بهدفين دون رد.

صلاح عاد مع ليفربول بمواجهة ليستر سيتي مجددًا وعلى ملعب الأخير بالدوري، لينجح "مو" في تسجيل هدف خلال لقاء شهد تفوق "الريدز" بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الأسبوع السادس.

- هزيمة السيتي للمرة الأولى

خلال نفس الموسم وتحديدًا في عام صلاح الأول عاد النجم المصري ليغيب عن مباراتي بيرنلي في الدوري بجانب ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي بسبب الإصابة.

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صلاح ظهر في قمة مانشستر سيتي ليحقق النجم المصري رفقة فريقه فوزًا مثيرًا استقر عند أربعة أهداف مقابل ثلاثة، لتشهد هذه المباراة الخسارة الأولى للسيتي في الدوري الإنجليزي.

واستطاع نجم روما السابق مع ليفربول أن يسجل ويصنع هدفًا أمام مانشستر سيتي.

- هدف جديد

في نفس هذا الموسم أيضًا، لم يشارك صلاح أمام إيفرتون في الدوري لأسباب فنية من يورجن كلوب حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي في مباراة جاءت ضمن الأسبوع الـ33.

الظهور الأول لصلاح مع ليفربول كانت أمام بورنموث في لقاء أقيم على ملعب "الآنفيلد" ليسجل "مو" هدفًا بفوز لصالح "الريدز" بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة الـ34.

- إخفاق وهدف تاريخي

في نسخة الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا لم يشارك صلاح أمام برشلونة في موقعة الإياب بنصف النهائي بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة نيوكاسل بالدوري.

صلاح تواجد بمدرجات "الآنفيلد" ليشاهد فوز فريقه التاريخي على الكتلان بأربعة أهداف دون رد ليلحق "الريدز" بنهائي البطولة بعدما كان خاسرًا في الذهاب بنتيجة (3-0).

أولى مباريات صلاح بعد الإصابة كانت في الجولة الأخيرة من الدوري ليشارك أمام وولفرهامبتون دون أن يسجل في لقاء انتهى لصالح فريقه بهدفين دون رد.

وخاض صلاح بعد هذه المباراة أغلى مبارياته مع فريقه عندما شارك في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام، لينجح في زيارة شباك "السبيرز" حيث انتهت المباراة لليفر بهدفين دون رد ليتوج باللقب.