رسميًا.. الاتحاد الإسباني يعلن موعد موقعة برشلونة وريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم "RFEF" عن الموعد النهائي للقاء برشلونة وريال مدريد والذي كان من المقرر أن يقام في 26 أكتوبر الجاري.

ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الإسباني، فإن من المقرر أن تقام موقعة الكلاسيكو على ملعب "كامب نو" في 18 من ديسمبر المقبل والتي تأتي ضمن قمة الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري.

وأضاف الموقع الرسمي للاتحاد الإسباني، أن القرار جاء بعد مناقشة مقترحات كلا الناديين في الأيام الأخيرة.

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وكان الاتحاد الإسباني طالب عبر بيان نشر الجمعة الماضي، كل من برشلونة وريال مدريد الاتفاق على موعد جديد للمباراة وإبلاغ الاتحاد قبل صباح يوم الإثنين الموافق 21 أكتوبر.

الاتحاد الإسباني شدد عبر بيانه أنه في حالة عدم التوصل لاتفاق، ستكون لجنة المسابقات للاتحاد الإسباني هي الجهة المسؤولة عن تحديد موعد المباراة.

وجاء تأجيل موعد المباراة على خلفية الوضع الذي يشهده إقليم كتالونيا بعد الحكم الصادر فيما يخص عملية انفصال الإقليم وإدانة تسعة زعماء انفصاليين بالسجن.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، في المقابل يأتي ريال مدريد ثانيًا برصيد 18 نقطة.