"نلعب بطريقة عدوانية".. مدرب ليستر يعلق على إصابة صلاح الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

عاد من جديد برندان رودجرز المدير الفني الحالي لفريق ليستر سيتي، للحديث عن إصابة نجم ليفربول محمد صلاح والذي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام "الثعالب" في الجولة قبل الماضية.

صلاح كان قد تعرض للإصابة بعد تدخل عنيف على يد حمزة تشودري في لقاء انتهى لصالح "الريدز" بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن لقاءات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي.

وقال رودجرز في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية، إن صلاح لاعب ذو مستوى عالمي، لافتًا إلى أن رد فعل لاعبه كان دون تجاوز،

وأضاف المدير الفني السابق لليفربول حديثه :"صلاح لاعب ذو مستوى عالمي لكننا قادرون على التعامل معه".

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وتابع: "إذا نظرنا إلى طريقة لعبنا، فنحن نلعب بشكل عدواني، لكن بطريقة رياضية".

ودافع مدرب ليستر سيتي عن لاعبه حمزة تشودري: "هو لاعب يقاتل من أجل مسيرته، قوته هي استعادة الكرة وهو أمر جيد بالنسبة لنا".

وكان صلاح غاب عن مباراة فريقه الأخيرة أمام مانشستر يوناتيتد والتي شهدت تعادل الفريقين (1-1) ضمن قمة الأسبوع العاشر من الدوري.

ومن المتوقع أن يعود صلاح لتشكيل ليفربول من جديد أمام جينك البلجيكي في لقاء سيقام الليلة ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.