محمد محمود ضمن قائمة المنتخب الأولمبي في معسكر أمم إفريقيا

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، على ضم لاعب الأهلي العائد من الاصابة محمد محمود إلى معسكر المنتخب الاخير للاستعانة بأكبر عدد من اللاعبين قبل اعلان القائمة النهائية التي ساخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت

23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ، والتي ستقام في مصر نوفمبر المقبل.

ومن المقرر ان يضم شوقي غريب 30 لاعباً في قائمة المعسكر ، على أن يتم اختيار 21 لاعباً في

القائمة النهائية التي ستخوض البطولة.

وجاء قرار شوقي غريب يضم محمد محمود بعد تعافىيه من إصابته مع فريق الأهلي، وشارك في مباراة الإعلاميين الودية الأخيرة.

ويخوض منتخب مصر الأولمبى منافسات البطولة ضمن المجموعة الأولى والتي ضمت كل من الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.