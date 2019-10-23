استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، على ضم لاعب الأهلي العائد من الاصابة محمد محمود إلى معسكر المنتخب الاخير للاستعانة بأكبر عدد من اللاعبين قبل اعلان القائمة النهائية التي ساخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ، والتي ستقام في مصر نوفمبر المقبل.
ومن المقرر ان يضم شوقي غريب 30 لاعباً في قائمة المعسكر ، على أن يتم اختيار 21 لاعباً فيالقائمة النهائية التي ستخوض البطولة.
وجاء قرار شوقي غريب يضم محمد محمود بعد تعافىيه من إصابته مع فريق الأهلي، وشارك في مباراة الإعلاميين الودية الأخيرة.
ويخوض منتخب مصر الأولمبى منافسات البطولة ضمن المجموعة الأولى والتي ضمت كل من الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد محمود ضمن قائمة المنتخب الأولمبي في معسكر أمم إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.