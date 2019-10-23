منتخب اليد يستعد لبطولة أفريقيا بوديتين

يواصل منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مدربه الإسباني روبرتو جارسيا، استعداداته لخوص منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا والتي من المقرر أن تقام بتونس في شهر يناير المقبل، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. يناير المقبل، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. ويخوض منتخب اليد الوطني مباراتين وديتين، استعدادًا لبطولة أفريقيا، حيث سيلتقي بنظيره البرتغالي غدًا الخميس بملعب صالة هليوبوليس بمدينة الشروق، على أن تكون المواجهة الثانية بصالة المركز الأوليمبي بالمعادي. غدًا الخميس بملعب صالة هليوبوليس بمدينة الشروق، على أن تكون المواجهة الثانية بصالة المركز الأوليمبي بالمعادي. جدير بالذكر أن قرعة كأس الأمم الأفريقية أسفرت عن وقوع منتخب مصر مع منتخبات كينيا وغينيا والكونغو الديمقراطية.

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