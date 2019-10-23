عبدالرحمن عرابى يضمن ميدالية جديدة لمصر بدورة الألعاب العالمية العسكرية

ضمن عبدالرحمن عرابى لاعب منتخب مصر للملاكمة ميدالية جديدة للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب العالمية العسكرية والمقامة حاليًّا في الصين. دورة الألعاب العالمية العسكرية والمقامة حاليًّا في الصين. وتأهل عرابي إلى الدور نصف النهائى لمنافسات وزن ٨١ كجم ، بعد فوزه على بطل كوريا الجنوبية بنتيجة ٤/١.

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