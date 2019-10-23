الأهلي يترقب مصير الكأس

يترقب الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر موقف بطولة كأس مصر بعد أن أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري عقد جلسة مع حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة لبحث إمكانية إقامة لقاءات دور الـ32 ببطولة الكأس بدون لاعبي المنتخب الأولمبي. للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري عقد جلسة مع حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة لبحث إمكانية إقامة لقاءات دور الـ32 ببطولة الكأس بدون لاعبي المنتخب الأولمبي. وينتظر مسؤولو الأهلي ترتيبات المرحلة القادمة بناء على موعد مباريات الكأس.

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