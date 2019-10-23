مدرب جينك: أتمنى عدم مشاركة محمد صلاح..هم أضعف بدونه

يرى فيليس مازو المدير الفني لفريق جينك البلجيكي، أن في حال غياب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عن المشاركة أمامهم، خلال المواجهة التي ستجمع بينهما، مساء اليوم، ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، سيتأثر الريدز هجوميًا.

وأضاف مازو، أن نقطة ضعف

ليفربول تكمن في غياب محمد صلاح، مشيرًا أنه يتمنى عدم مشاركته، وأن يبقى مصابًا، حيث سيغير ليفربول طريقة لعبه، وسيؤثر على نمطهم الهجومي بشكل كبير.

وتابع:"لا أعرف إذا كان صلاح سيشارك

مع ليفربول أم لا، إذا غاب سيؤثر على أسلوبهم الهجومي، فبدونه يصبح هجومهم أقل عمقًا أفضل شيء".

وواصل: "نقطة ضعفهم هو عدم مشاركة صلاح، أتمنى ألا يلعب صلاح ويبقى مصاباً حينها سيلعبون بشكل مختلف".

وشارك صلاح في التدريبات الجماعية مع ليفربول بشكل طبيعي، استعدادًا لمواجهة جينك، مما يؤكد جاهزية النجم الدولي للمشاركة مع الريدز.