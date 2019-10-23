رسميًا.. الاتحاد السعودي يقرر تأجيل مباراتي الهلال أمام الحزم والعدالة

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشكل رسمي، تأجيل مباراتي الهلال مع الحزم والعدالة، وذلك بعد تأهل الزعيم السعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال بنظيره العدالة في الثاني عشر من شهر ديسمبر المقبل،

على أن يواجه الحزم يوم 15 من الشهر ذاته.

وتأهل الهلال السعودي لنهائي دوي الأبطال بعد أن تخطى السد القطري بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6- 5، وذلك أن

استطاع الزعيم أن يحقق فوزًا عريضًا على السد في مباراة الذهاب في عقر داره بأربعة أهداف مقابل هدف، قبل أن يخسر بنتيجة 4-2 في لقاء الإياب.

جدير بالذكر أن الهلال السعودي ينتظر الفائز من فريقي غوانغجو إفرغراند تاوباو الصيني وأوراوا رد دايموندز الياباني، لملاقاته في نهائي دوري أبطال آسيا.