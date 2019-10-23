إجراء مراسم قرعة النسخة السابعة لدوري مراكز الشباب في لعبة كرة القدم موسم 2019/2020 ببني سويف

أجرت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف مراسم قرعة النسخة السابعة لدورى مراكز الشباب لكرة القدم بمحافظة بنى سويف لموسم 2020/2019 م،والتي تضمنت الإعلان عن مواعيد المباريات والملاعب التي تستضيف الدوري،والذي تبدأ أولى فعالياته يوم الأحد المقبل 27 أكتوبر الجاري ،حيث تقام المباريات يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع

وأجريت القرعة بقاعة المديرية،بعد أن تأهل للتصفيات 24 فريقا على مستوى مراكز شباب المحافظة، والتي تم تقسيمها

إلى 4 مجموعات ، تضم كل مجموعة 6 فرق ،حيث يقضى نظام البطولة لعب دوري من دورين (ذهاب وعودة) ،ليصعد أول كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي،وضمت المجموعة الأولى فرق مراكز الشباب(بنى سليمان الشرقية ،صلاح سالم ،تزمنت الشرقية،باها، بلفيا ،باروط)، بينما ضمت المجموعة الثانية مراكز شباب( طحا بوش، حسين نامق ،أطواب، أبوصير الملق، الميمون، بهبشين) ، في حين ضمت المجموعة الثالثة فرق مراكز شباب( تلت،مدينة الفشن، دشطوط، مدينة سمسطا،منشأة أبو مليح،دلهانس)،فيما ضمت المجموعة الرابعة فرق مراكز شباب( بني أحمد، العواونة، قاي، النويرة ،هلية، ميانة)

وشهدت مراسم إجراء القرعة حضور كل من: الأستاذ أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة ، صلاح بدر رئيس منطقة الكرة ببني سويف،إبراهيم هشان وكيل المديرية لقطاع الشباب،ورحاب صلاح مدير إدارة الشباب بالمديرية،ومنسقى الدورى بإدارة الشباب بالمديرية ومديرى مراكز الشباب المشاركة بالدوري والمديرين الفنيين وبعض من أعضاء مجالس الإدارات بها