موعد مباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي بالبطولة العربية والقنوات الناقلة

يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره الجزيرة الإماراتي، اليوم في تمام السابعة مساء، وذلك في إطار مواجهات دور الـ16 من البطولة العربية للأندية الأبطال " كأس الملك محمد السادس".
ويعوّل الإسماعيلي على تخطي مواجهتي الجزيرة الإماراتي للمنافسةعلى التتويج بلقب البطولة العربية، وذلك بعد تراجع الفريق بمسابقة الدوري الممتاز إذ يقبع في المركز التاسع بالترتيب برصيد 6 نقاط.
القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والجزيرةالإماراتي
تنقل قناة أبوظبي الرياضية إتش دي 2 مباراة الإسماعيلي والجزيرة بشكل حصري.
ومن المتوقع أن يدخل الدراويش بالتشكيل التالي
حراسة المرمى: محمد مجدي.
خط الدفاع: أسامة إبراهيم، باهر المحمدي، محمد مجدي، عبد الرحمن مجدي.
خط الوسط: محمد بيومي، مدحت فقوسة، همام طارق.
الهجوم: محمد حمدي، بنسون شيلونجو، محمد الشامي.
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