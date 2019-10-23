الأمطار هددت مباراة واحدة في ليلة الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا

مرت ليلة الثلاثاء في افتتاح الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا دون مشاكل جوية تذكر، بما في ذلك مباراة أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن والتي أحطات بها بعض الشكوك والمخاوف المناخية قبل ساعات من إقامتها في العاصمة الإسبانية.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية في إسبانيا من احتمالية هطول الأمطار مساء الثلاثاء على مدريد، ولهذا اصطحب عدد من مشجعي فريق أتلتيكو مدريد المعاطف المضادة للأمطار الغزيرة، تحسبًا لأي مفاجأة أثناء سير اللعب.

وتراجعت درجات الحرارة أمس إلى ست درجات مئوية فقط قبل استضافة ملعب واند ميتروبليتانو لمباراة الأتلتي وليفركوزن، وهطلت الامطار بشكب خفيف أثناء إجراء لاعبي الفريقين للعمليات الإحمائية.

وتوقف هطول الامطار بعد أول خمس دقائق من اللقاء الذي شهد فوز الأتلتي بهدف دون رد سجله ألفارو موراتا في الدقيقة 77.

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وفي نفس مجموعة أتلتيكو مدريد، هطلت أمطار خفيفة على ملعب مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو (آليانز ستاديوم) في مدينة تورينو الإيطالية، لكنها لم تعق حركة اللاعبين بفضل الجودة العالية للعشب.

أما باقي مباريات سهرة الثلاثاء فقد لعبت في مناخ مثالي، ولم تهطل الامطار على ملعب نادي أولمبياكوس اليوناني اثناء استضافته للعملاق الالماني بايرن ميونخ، رغم أن أقرب بلد لليونان في حوض البحر المتوسط (مصر) تواجه موجة أمطار غزيرة منذ صباح أمس الثلاثاء حتى ظهر اليوم الاربعاء.

والتالي بعض اللقطات لمشاهد الامطار في مباراة أتلتيكو مدريد وليفركوزن