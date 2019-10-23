اليمن يواجه قطر في افتتاح كأس الخليج 24

سحبت اليوم الأربعاء، قرعة مباريات بطولة كأس الخليج في دورتها الـ 24 التي ستقام في دولة قطر خلال الفترة من 27نوفمبر ـ 9 ديسمبر 2019.



وأسفرت القرعة عن ملاقاة منتخبنا الوطني، نظيره القطري في المباراة الافتتاحية من مباريات اليوم الأول.



وستجري البطولة التي تشارك فيها منتخبات (قطر، اليمن، الكويت، عمان، العراق) ويقاطعها كلا من السعودية والامارات والبحرين، بنظام النقاط.



وأسفرت القرعة على النحو التالي:

مباريات اليوم الأول :



اليمن – قطر (27نوفمبر)



عمان – العراق



مباريات اليوم الثاني :



الكويت – اليمن(30نوفمبر)



قطر – عمان



مباريات اليوم الثالث:



العراق – الكويت



اليمن – عمان (3ديسمبر)



مباريات اليوم الرابع:



عمان – الكويت



قطر – العراق



مباريات اليوم الخامس:



العراق – اليمن(9 ديسمبر)



الكويت - قطر



