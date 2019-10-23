رياضة | ٥ نجوم خطفوا الأضواء في ليلة دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ٥ نجوم خطفوا الأضواء في ليلة دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت مساء أمس الثلاثاء ٨ مباريات من الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزًا صعبًا على بايرين ليفركوزن بهدف نظيف، كما تعادل شاختار الأوكراني أمام دينامو زغرب الكراوتي ٢-٢، وسخق باريس سان جيرمان الفرنسي مضيفه كلوب بروج الألماني بخماسية نظيفة، وبنفس النتيجة اكتسح توتنهام ضيفه الجبل الأحمر.

في باقي المباريات اقتنص يوفتوس فوزًا ثمينًا من لوكوموتيف موسكو الروسي بهدفين مقابل هدف، وفاز مانشستر سيتي على أتلانتا بخمسة أهداف مقابل هذف، وتغلب بايرن ميونيخ الألماني على أولمبياكوس اليوناني بنتيجة ٣-٢ وفاز ريال مدريد على جالطة سراي التركي بهدف نظيف.

ونستعرض أبرز النجوم التي تألقت في ليلة الثلاثاء وقادت فرقها لتحقيق الفوز :-

ألفارو موراتا

قادت رأسية الإسباني ألفارو موراتا فريقه أتلتيكو مدريد للفوز على بايرن ليفركوزن بهدف دون رد.

وبعد حلوله بديلًا في الشوط الثاني نجح موراتا في فك دفاعات الفريق الألماني واقتنص ٣ نقاط ثمينة.

كيليان مبابي

تألق المهاجم الفرنسي الشاب في مباراة فريقه باريس سان جيرمان ونجح في إحراز ٣ أهداف "هاتريك" ليواصل الفريق الباريسي صدارته للمجموعة برصيد ٩ نقاط.

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رحيم ستيرلينج

واصل الدولي الإنجليزي توهجه ونجح في إحراز ٣ أهداف "هاتريك" ليقلب الطاولة على فريق أتلانتا.

وقم ستيرلينج مستوى مميز في المباراة ليواصل فريق السيتي المضي قدمًا نحو التاهل للدور المقبل من البطولة.

توني كروس

سجل لاعب الوسط الألماني هدفًا قاد به فريقه ريال مدريد لتحقيق الفوز الأول له على جالطة سراي بهدف دون رد.

ولفت كروس الأنظار إليه في مباراة الأمس بعدما عاد للمشاركة في المباريات عقب تعافيه من الإصابة التي حرمته من المشاركة أمام ريال مايوركا في الليجا.

روبرت ليفاندوفسكي

نحح المهاجم الدولي البولندي في قيادة بايرن ميونيخ لقلب الطاولة على أوليمبياكوس اليوناني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل المهاجم البولندي هدفين ليحصد بايرن ميونيخ ٣ نقاط ثمينة ويحقق الفوز الثالث على التوالي في المجموعة.