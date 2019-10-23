رياضة | مفاجآت زيدان تعيد الهدوء إلى معسكر ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت زيدان تعيد الهدوء إلى معسكر ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع ريال مدريد الفوز على مضيفه جالطة سراي التركي، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب يورك تليكوم، ضمن ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال .

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية، أن فوز النادي المكي على حساب جالطة سراي التركي، سينهى موجة الانتقادات التي تعرض لها معسكر ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة .

وتابعت، أن نقاط المباراة الثلاث، ستكون كافية من أجل إعادة الهدوء إلى معسكر ريال مدريد، ومنحهم بعض الراحة تجاه وكالات الأنباء والصحف العالمية، وذلك بعدما أصبح الفريق محلًا للنقد عقب الهزيمة ضد ريال مايوركا.

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وأضافت الصحيفة المقربة من ريال مدريد، أن مفاجآت زيدان خلال المباراة، كان السبب الأبرز في تفوق الميرنجي على مضيفه جالطة سراي، حيث قرر زيزو عودة النجم الشاب فيدي فالفيردي إلى خط وسط الفريق، بجانب الثنائي كاسيميرو وتوني كروس اللذان قدما أدوارًا دفاعية رائعة .

وأوضحت، أن تيبوا كورتوا قد ظهر بصورة مغايرة على الإطلاق، بعدما أجهض جميع محاولات أصحاب الأرض والضيافة لتسجيل هدف التعادل .

فيما كان النجم البرازيلي رودريجو جوس هو مفاجآة زيدان الأبرز خلال المباراة، بعدما قرر إشراكه في التشكيل الأساسي للفريق، بعدما كان حبيس دكة البدلاء، لينجح اللاعب في الظهور بصورة رائعة، وساعد الفريق على تنفيذ العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى فرناندو موسليرا.