رياضة | ورطة جديدة لباريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ورطة جديدة لباريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن باريس سان جيرمان من سحق مضيفه كلوب بروج بخماسية نظيفة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

وأوضح موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، أن هناك أزمة تطفو داخل باريس سان جيرمان خلال الفترة الأخيرة، أبطالها الثنائي إيدنسون كافاني وزميله ماورو إيكاردي مهاجمي الفريق.

وأشار إلى أن كافاني واصل ابتعاده عن التشكيل الأساسي لنادي العاصمة الفرنسية ضد كلوب بروج، تزامنًا مع اعتماد توماس توخيل المدير الفني الألماني للفريق، على الأرجنتيني ماورو إيكاردي في مركز المهاجم الأساسي، والذي بدوره استطاع تسجيل ثنائية من الأهداف.

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وتابع الموقع الفرنسي أن كافاني قد تعافى من الإصابة، وأصبح جاهزًا للمشاركة مع الفريق، وهو ما سيضع توخيل في ورطة، حيث عليه أن يختار أي الثنائي سيقود هجوم الفريق، تزامنًا مع انخراط وانسجام إيكاردي مع زملائه بالفريق، وتسجيل لخمسة أهداف كاملة خلال الأربع مباريات الأخيرة مع سان جيرمان .

وقال توماس توخيل في تصريحاته عقب مباراة باريس سان جيرمان ضد كلوب بورج، والتي نقلتها صحيفة لو باريزيان :"كافاني ليس مستعدًا للعب حتى الان، أما بالنسبة لكيليان مبابي، قررنا أن نبدأ به لأنه قادر على اللعب لمدة 90 دقيقة كاملة".

وأنهى: "إيكاردي موثوق للغاية، إنه يسجل و يعمل كثيرًا ، كما إنه ذكي للغاية من الناحية التكتيكية، كافاني يعمل كثيرا عندما يلعب لنا، لدينا الجودة للعب على هذا المستوى، التسلسل الهرمي غير موجود، ويجب على الجميع الكفاح من أجل المشاركة أساسيًا" .