رياضة | "موسى" يحفز لاعبي بني سويف استعدادا لمواجهتي سوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "موسى" يحفز لاعبي بني سويف استعدادا لمواجهتي سوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الكروى الأول بنادى بنى سويف لستعدادته لمواجهة سوهاج وذلك بالدور التمهيدي ببطولة كأس مصر والمقرر إقامتها الجمعةالقادمة بالدور التهيدي الثالث.

كما سيلتقي بني سويف مع سوهاج في مواجهة أخرى يوم الإثنين المقبل بمنافسات الاسبوع الثانى من دورى القسم الثانى وهما المواجهتان المقرر إقامتهم بملعب استاد سوهاج الرياضى .

وحرص حسن موسي المدير الفنى لبنى سويف الرياضى وياسر التونى مدير الكرة على تقديم التهنئة للاعبين والجهاز الفنى المعاون وذلك عقب تحقيق الفوز برباعية نظيفة بإفتتاحية القسم الثاني، مطالبين الجميع بضرورة غلق صفحة المباراة والتركيز فى المواجهات القادمة .

واطمأن الجهاز الفنى لبنى سويف على جاهزية جميع لاعبي الفريق السويفى وذلك من خلال التدريبات والتقسيمات الفنية التى أقيمت على ملعب النادي.

وخاض حراس مرمى بنى سويف الرباعى الحضرى وكريم محفوظ ومحمد السيد اوكا ومحمد سيد ناشئ ٩٩ تدريبات مكثفة تحت قيادة سيد شلبي مدرب حراس المرمى .

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وخلال التدريبات حرص العديد من جماهير الفريق على التواجد بمدرجات ملعب النادى لمتابعة المران اليومى .

ومن المقرر سفر الفريق السويفى متوجها لمحافظة سوهاج مساء الأربعاء على أن يعود الفريق عقب أداء المباراتين وذلك منعا لحدوث إرهاق بدنى بصفوف الفريق .

وكان الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى قد نجح فى تحقيق فوز برباعية نظيفة على ضيفه شبان قنا بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد بنى سويف الرياضى بالجولة الأولى من دورى القسم الثانى بالمجموعة الأولى .

واحرز لبنى سويف كلا من محمود بكرى "هدفين" وحسام البدرى وحسام عيسى.

ويحتل بنى سويف المركز الأول برصيد ٣ نقاط بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثاني