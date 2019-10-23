رياضة | بعد تحديد موعد الكلاسيكو الجديد .. مباريات نارية تنتظر برشلونة في ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تحديد موعد الكلاسيكو الجديد .. مباريات نارية تنتظر برشلونة في ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدد موعد الكلاسيكو الجديد بين برشلونة وريال مدريد بقرار من لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم بتأجيله شهر ديسمبر المقبل.

وحددت اللجنة يوم ١٨ من ديسمبر المقبل لإقامة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد على ملعب كامب نو بدلًا من إقامته يوم ٢٦ من الشهر الجاري.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" جدول مباريات برشلونة في شهر ديسمبر المقبل ما بين الليجا ودوري أبطال أوروبا:

أتلتيكو مدريد وبرشلونة ١ ديسمير ٢٠١٩

برشلونة وريال مايوركا ٨ ديسمبر ٢٠١٩

إنتر ميلان وبرشلونة ١٠ ديسمبر ٢٠١٩

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ريال سوسيداد وبرشلونة ١٥ ديسمبر ٢٠١٩

برشلونة وريال مدريد ١٨ ديسمبر ٢٠١٩

برشلونة وديبورتيفو ألافيس ٢٢ ديسبمر ٢٠١٩

كيف تحدد موعد الكلاسيكو الجديد بين برشلونة وريال مدريد

وعقدت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني اجتماعًا عاجلًا اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019 حسمت فيه موعد كلاسيكو الأرض برشلونة وريال مدريد وقررت تأجيله ليوم 18 ديسمبر بدلًا 26 أكتوبر والغريب أن ذلك كان ثالث اجتماع للجنة رغم رفض رابطة الدوري الإسباني وطلبه تقديمه إلى يوم 4 ديسمبر

ويحتل فريق برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 19 نقطة بينما نادي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 18 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها كل فريق حتى الآن اللذان يتفرغان في الوقت الحالي لمباريات دوري أبطال أوروبا حيث فاز الملكي على جالاتا سراي التركي في دور المجموعات بينما يواجه البرسا نظيره سلافيا براج التشيكي مساء اليوم.