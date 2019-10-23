رياضة | تشكيل برشلونة المتوقع ضد سلافيا براج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل برشلونة المتوقع ضد سلافيا براج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق برشلونة مباراة مهمة مساء اليوم الأربعاء، وذلك عندما يحل ضيفًا على سلافيا براج التشيكي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى الفريق الكتالوني لتحقيق الفوز في مباراة اليوم والمضي قدما نحو التأهل للدور المقبل من البطولة الأوروبية.

واستقر الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد سلافيا براج

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حراسة المرمى: شتيجين

خط الدفاع: سيميدو - بيكيه - لينغليت -جوردي ألبا

خط الوسط : بوسكيتس - أرثور - فرانكي دي يونج

خط الهجوم: جريزمان - ميسي - سواريز

وكان برشلونة قد حقق الفوز في الجولة الماضية أمام إنتر ميلان، فيما تعادل بالجولة الأولى أمام بوروسيا دورتموند بدون أهداف.