رياضة | رسميا.. الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسمت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء 23 أكتوبر موعد مباراة الكلاسيكو بين نادي برشلونة ونادي ريال مدريد بالدوري الإسباني الممتاز.

وحدت لجنة المسابقات موعد الكلاسيكو وهو 18 ديسمبر بدلا من 26 أكتوبروكشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني عقدت اجتماعها الثالث اليوم.

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وأشارت التقارير إلى أن رابطة الدوري الإسباني ترفض إقامة مباراة الكلاسيكو يوم 18 ديسمبر وستقدم إحتجاجا إلى المحكمة العادية لإقامته يوم 4 ديسمبر.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 19 نقطة بينما يتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 18 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريقين حتى الآن في الدوري.