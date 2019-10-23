رياضة | برشلونة في مهمة سهلة أمام سلافيا براج بحثا عن الصدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة في مهمة سهلة أمام سلافيا براج بحثا عن الصدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفاً على فريق سلافيا براج، اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يدخل برشلونة اللقاء وعينه على الثلاثة نقاط لتحقيق الانتصار للانفراد بصدارة المجموعة على آمل تعثر بوروسيا دورتموند أمام إنتر ميلان في نفس الجولة.