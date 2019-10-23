رياضة | مبابي يحطم رقم ميسي ويدخل تاريخ دوري الأبطال

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نجح الدولي الفرنسي كيليان مبابي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، في تحطيم رقم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، بعدما تمكن من قيادة فريقه للفوز الساحق بخمسة أهداف دون مقابل على نظيره كلوب بروج البلجيكي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال "الشامبيونزليج".

مبابي يحطم رقم ميسي في دوري الأبطال

تمكن مبابي من تحطيم رقم ميسي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في دوري الأبطال، بعدما وصل النجم الفرنسي لهدفه الـ17 في الشامبيونزليج، وذلك في عمر 20 عامًا و306 يومًا، ليتخطى بذلك رقم ميسي برصيد 15 هدفًا في عمر 21 عامًا و288 يومًا.

مبابي يدخل تاريخ الشامبيونز ليج

أصبح النجم الفرنسي خامس أصغر لاعب يسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد كلاً من:

- الإسباني راؤول جونزاليس: بواقع تسجيه هاتريك في عمر 18 عامًا و113 يومًا.

- الإنجليزي واين روني: بواقع تسجيه هاتريك في عمر 18 عامًا و340 يومًا.

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- النرويجي إرلينج هولاند: بواقع تسجيه هاتريك في عمر 19 عامًا و58 يومًا.

- النيجيري ياكوبو إيجبيني: بواقع تسجيه هاتريك في عمر 19 عامًا و306 يومًا.

مبابي يعادل رقمًا صمد 11 عامًا في البطولة

ولم يكتفي مبابي بتحطيم رقم ميسي فقط، بل نجح أيضًا في معادلة رقمًا صمد 11 عامًا، بعدما أصبح أول لاعب يسجل "هاتريك" كبديل في مسابقة دوري أبطال أوروبا ليعادل رقم الإسباني خوسيا يورينتي مع فريقه فياريال ضد ألبورج الدنماركي يوم 21 أكتوبر لعام 2008، حيث شارك النجم الفرنسي كبديل لزميله الكاميروني تشوبو موتينج في الدقيقة 52 من زمن المباراة.

أهداف مباراة باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج

ويذكر أن خماسية الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان تناوب على تسجيلها كلاً من المهاجم ماورو إيكاردي "هدفين" في الدقائق 7، 63 من عمر المباراة، بينما سجل مبابي ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 61، 79، 83 من زمن المباراة.