رياضة | محمد صلاح يقود تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام جينك بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يقود تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام جينك بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً مساء اليوم على فريق جينك البلجيكي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن التشكيلة المتوقعة التي سيخوض بها ليفربول لقاء اليوم أمام جينك والتي تحمل أخبار سارة لجماهير الريدز بتواجد المصري محمد صلاح بعد تعافيه الكامل من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية.

وغاب صلاح عن المشاركة مع ليفربول في لقاء اليونايتد السابق بالدوري بسبب عدم تماثله للشفاء من الإصابة ولكنه عاد للتدريبات من جديد ليؤكد جاهزيته لخوض اللقاء.