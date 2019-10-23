شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة جديدة لبايرن ميونخ عقب الفوز على أوليمبياكوس والان مع التفاصيل

تلقى نادي بايرن ميونخ خبراً سيئاً بإصابة قلب الدفاع الفرنسي "لوكاس هيرنانديز" في الكاحل الأيمن.

وسيغيب لوكاس لعدة أسابيع عن دفاع البايرن وفقاً لما أعلنه مدير النادي "حسن صاليحميدزيتش" لوسائل الإعلام.

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وكان لوكاس هيرنانديز قد تلقى إصابة قوية في الدقيقة 57 من مباراة أوليمبياكوس مساء أمس، والتي فاز بها البايرن خارج قواعدة بثلاثة أهداف لهدفين، وخرج هيرنانديز على إثرها وحل جيروم بواتينج بديلاً له.

وكان المدافع الدولي نيكلاس زوليه قد.تلقى إصابة بقطع في الرباط الصليبي الإسبوع الماضي، ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

وإنضم هيرنانديز للفريق البافاري مطلع هذا الموسم قادماً من أتليتيكو مدريد الإسباني في صفقة بلغت 82 مليون يورو.