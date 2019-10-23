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زيدان غير قلق من وضعية هازارد في مدريد

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أبدى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي الإسباني ثقته من قدرة النجم البلجيكي "إيدين هازارد" على التأقلم مع الريال والظهور بمستواه المعهود.

وكان هازارد قد أضاع فرصة مؤكدة والمرمى خالي من حارسه أثناء مباراة الأمس ضد جلطة سراي في بطولة والتي إنتهت بفوز الريال بهدف نظيف.

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ودافع زيدان عن هازارد في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، مؤكداً على ثقته الكبيرة في العودة لسابق مستواه مع والمنتخب البلجيكي.

وإنضم هازارد لصفوف الريال قادماً من تشيلسي في صفقة بلغت 150 مليون يورو.

وسجل هازارد هدفاً وحيداً في جميع المسابقات التي خاضها مع الريال في جميع المسابقات هذا الموسم، مما فتح عليه إنتقادات الصحافة والجماهير الإسبانية

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