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لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني تعلن إقامة الكلاسيكو في 18 ديسمبر

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من مظاهرات كاتالونيا

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء رسميا إقامة مباراة الكلاسيكو بين وريال مدريد، في الثامن عشر من كانون أول/ديسمبر المقبل.

وكان من المفترض أن تقام المباراة على ملعب "كامب نو" في 26 تشرين أول/أكتوبر الجاري لكن تقرر تأجيلها في ظل الأحداث التي يشهدها إقليم كتالونيا في الوقت الحالي.

فقد أعلن الاتحاد الإسباني قبل أيام قرار تأجيل المباراة، بسبب المظاهرات الاحتجاجية التي يشهدها إقليم كتالونيا إثر أحكام السجن التي فرضت على رموز سياسية به، وطالب الناديين بالاستقرار على موعد جديد للمباراة، وقد توافق يوم 18 كانون أول/ديسمبر مع اختيار الناديين.

 

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