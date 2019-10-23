فالفيردي: كنت أتمنى لعب الكلاسيكو يوم السبت

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

يحل نادي برشلونة الإسباني ضيفاً على نادي سلافيا براغ التشيكي في ثالث مباريات المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.



وأبدى المدرب الإسباني "إرنستو فالفيردي" إحترامه للفريق الضيف في المؤتمر الصحفي قبل المباراة التي ستنطلق مساء اليوم.

وقال فالفيردي: "سنواجه خصم قوي، لقد أظهروا مستوى جيد هذا الموسم في دوري الأبطال".

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وتابع: " إنه فريق خطير يميل دائماً للهجوم، لاعيبه يركضوا كثيرا ورأينا في مباراة الإنتر".

وأضاف: "من المرجح أن نبدأ بالثلاثي ميسي وسواريز وجريزمان، هم يلعبون جيداً هذه الفترة،كما يمكننا الإستعانة بديمبيلي".

وإختتم: "كنت أرغب بخوض الكلاسيكو السبت القادم، لكننا مستعدون لخوض أي لقاء، ولا نريد أن نتدخل في الصراع بين الإتحاد الإسباني والسلطات الإسبانية".

ويتصدر برشلونة المجموعة السادسة مع نادي بوروسيا دورتموند الإسباني برصيد أربع نقاط لكل منهما.