شكرا لقرائتكم مجدى عبد العاطى: تجاوزنا صدمة الأهلي وفوزنا على إنبى للبقاء بين الكبار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال مجدى عبد العاطى فى مداخلة هاتفية لقناة تايم سبورت مع الاعلامية ميرهان عمرو : " دعمنا فريق أسوان بصفقات مميزة واحتفظنا بعناصر من الخبرة فى صفوف الفريق وواجهنا سوء توفيق فى بداية مسابقة الدوري حتى تمكنا من تحقيق أول فوز "
وأضاف مجدى عبد العاطى : " توقف الدوري فرصة لعلاج أخطاء فريق أسوان منحت اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام ثم سنفكر فى إقامة معسكر بالقاهرة لأداء مباريات ودية وهى الميزة التى لانجدها فى أسوان لعدم وجود فرق نلاعبها ودياً "
ونجح نادي أسوان في تحقيق الفوز الأول له في الدوري هذا الموسم والانتصار الأول في تاريخ مواجهاته ضد إنبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.
أسوان فاز بنتيجة 1-0 ليتخطى الخسارة التي لحقت به في الجولة الثالثة ضد الأهلي بنتيجة 5-1، وبعد أن خاض 3 جولات في الدوري خسر مرتين وتعادل مرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مجدى عبد العاطى: تجاوزنا صدمة الأهلي وفوزنا على إنبى للبقاء بين الكبار... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.