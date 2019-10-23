شكرا لقرائتكم مجدى عبد العاطى: تجاوزنا صدمة الأهلي وفوزنا على إنبى للبقاء بين الكبار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان، أن فوز ناديه على إنبى يعد دافعاً قوياً لإستكمال رحلة الفريق فى الممتاز والتى يعد أهم أهدافها البقاء بين الكبار وعدم الدخول فى دوامة الهبوط

وقال مجدى عبد العاطى فى مداخلة هاتفية لقناة تايم سبورت مع الاعلامية ميرهان عمرو : " دعمنا فريق أسوان بصفقات مميزة واحتفظنا بعناصر من الخبرة فى صفوف الفريق وواجهنا سوء توفيق فى بداية مسابقة الدوري حتى تمكنا من تحقيق أول فوز "

وتابع المدير الفنى لأسوان : " مباراة الاهلى التى خسرناها بخماسية مقابل هدف كانت صعبة للغاية ولكننا تمكنا من تجاوز الموقف وتحقيق فوز على فريق كبير مثل انبى رغم ظروفه الصعبة هذا الموسم "

وأضاف مجدى عبد العاطى : " توقف الدوري فرصة لعلاج أخطاء فريق أسوان منحت اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام ثم سنفكر فى إقامة معسكر بالقاهرة لأداء مباريات ودية وهى الميزة التى لانجدها فى أسوان لعدم وجود فرق نلاعبها ودياً "

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مجدي عبد العاطي مدرب أسوان الحالي كان أحد نجوم الجيل الذهبي في إنبي، وسجل هدفا في انتصار الفريق البترولي بنتيجة 4-1 ضد أسوان في مدينة أسوان في موسم 2002-2003.

ونجح نادي أسوان في تحقيق الفوز الأول له في الدوري هذا الموسم والانتصار الأول في تاريخ مواجهاته ضد إنبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

أسوان فاز بنتيجة 1-0 ليتخطى الخسارة التي لحقت به في الجولة الثالثة ضد الأهلي بنتيجة 5-1، وبعد أن خاض 3 جولات في الدوري خسر مرتين وتعادل مرة.