شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ضد الجزيرة .. المنياوى يطالب لاعبى الدراويش بالتركيز فى المباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان محمد فوزى، حارس مرمى الدراويش، قد غادر المعسكر رافضا فكرة الاستمرار بعد خروجه من قائمة المباراة ولحق به عماد حمدى الذى لا يشارك فى المباريات خلال الفترة الأخيرة منذ رفضه تمديد تعاقده مع الدراويش، بينما لم يستعيد محمد فوزى مكانه فى عرين الدراويش منذ طرده فى مباراة المصرى البورسعيدى بالدوري.
الإسماعيلي تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على أهلى بني غازي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع المباراتين، بينما تأهل الجزيرة الإماراتى لهذا الدور عقب الإطاحة بالنصر العمانى بنتيجة 4-1 بمجموع المباراتين.
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