شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ضد الجزيرة .. المنياوى يطالب لاعبى الدراويش بالتركيز فى المباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى جلسة مع لاعبى فريقه طالبهم خلالها بغلق ملف أزمة عماد حمدى ومحمد فوزى لاعبا الفريق والتى تفجرت خلال الساعات الماضة خلال معسكر مباراة الجزيرة الاماراتي ، مشدداً على ضرورة التركيز فى مباراة الجزيرة الاماراتى لخطف النقاط الثلاث لتسهيل مباراة العودة .

ويدخل فى السابعة مساء اليوم الأربعاء فريق الإسماعيلى اختبارًا صعبًا حينما يستضيف نظيره الجزيرة الإماراتى ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، على استاد "الإسماعيلية" وسط حضور جماهيرى يقارب الـ5 آلاف مشجع.

وتفجرت أزمة فى معسكر النادى الإسماعيلى قبل ساعات من مواجهة الجزيرة الإماراتى، حيث قرر عماد حمدى لاعب الفريق حزم حقائبه والخروج من معسكر الدراويش، إثر علمه بخروجه من قائمة المباراة.

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وكان محمد فوزى، حارس مرمى الدراويش، قد غادر المعسكر رافضا فكرة الاستمرار بعد خروجه من قائمة المباراة ولحق به عماد حمدى الذى لا يشارك فى المباريات خلال الفترة الأخيرة منذ رفضه تمديد تعاقده مع الدراويش، بينما لم يستعيد محمد فوزى مكانه فى عرين الدراويش منذ طرده فى مباراة المصرى البورسعيدى بالدوري.

الإسماعيلي تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على أهلى بني غازي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع المباراتين، بينما تأهل الجزيرة الإماراتى لهذا الدور عقب الإطاحة بالنصر العمانى بنتيجة 4-1 بمجموع المباراتين.