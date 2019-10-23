شكرا لقرائتكم نور حسين تتوج بفضية التايكوندو فى دورة الألعاب العسكرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء تتويج نور بعد الفوز على لاعبات دول كازاخستان 2/0 ، و روسيا 16/27 ، بينما جاءت الخسارة فى النهائى أمام لاعبة اوزبكستان .
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