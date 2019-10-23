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نور حسين تتوج بفضية التايكوندو فى دورة الألعاب العسكرية...

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جدة - عمرو شويل توجت نور حسين لاعبة منتخب التايكوندو ، بالمركز الثانى و فضية دورة الألعاب العسكرية التى تقام بالصين فى منافسات وزن تحت 49 كجم .

 

وجاء تتويج نور بعد الفوز على لاعبات دول كازاخستان 2/0 ، و روسيا 16/27 ، بينما جاءت الخسارة فى النهائى أمام لاعبة اوزبكستان .

 

وكان محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة قد وصل إلى نهائى البطولة ، و من المقرر أن يلتقى مع لاعب روسيا ارتيم سوركوف  على ذهبية البطولة ، كما يلتقى اليوم منتخب كرة القدم العسكرة مع نظيره القطرى فى منافسات دور الثمانية .

 

وتشارك مصر فى البطولة بعدة منتخبات منها المصارعة و التايكوندو و الجودو وألعاب القوى ، و كرة القدم .
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