شكرا لقرائتكم وزارة الرياضة : الإنتهاء من إنشاء 9 مراكز شباب جديدة بالقرى المحرومة بالمنيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت وزارة الشباب والرياضة عن الانتهاء من إنشاء 9 مراكز شباب بالقرى المحرومة بمحافظة المنيا ، وتتكون مراكز الشباب الجديدة من مباني إدارية متكاملة وملاعب منجلة وأسوار، بالإضافة إلي فرش وأثاث هذه المراكز .

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ويأتي إنشاء المراكز في إطار خطة الوزارة بتوفير مراكز شباب في عدد من القرى المحرومة لخدمة شباب هذه القرى وتكون متنفساً لهم .

ومراكز الشباب الجديدة هي ، مركز شباب كفر عبد الخالق بالعدوة وكفر صالحين بمغاغة والمودة ببني مزار و(نزلة اسطال ـ دير جبل الطير ـ العابد ) بسما لوط ، والشيخ تمي بابوقرقاص ، جلال الشرقية بملوي ، وجاري العمل ب(3) مراكز شباب ( دير جبل الطير – نزلة العمودين – والشيخ عبادة ) .