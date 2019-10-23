شكرا لقرائتكم خبر عن نور حسين تتوج بفضية التايكوندو فى دورة الألعاب العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت نور حسين لاعبة منتخب التايكوندو بالمركز الثانى وحصدت فضية دورة الألعاب العسكرية التى تقام بالصين فى منافسات وزن تحت 49 كجم.

وجاء تتويج نور بعد الفوز على لاعبات دول كازاخستان 2 / 0، وروسيا 16/27، بينما جاءت الخسارة فى النهائى أمام لاعبة اوزبكستان.

وكان محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة قد وصل إلى نهائى البطولة، ومن المقرر أن يلتقى مع لاعب روسيا ارتيم سوركوف على ذهبية البطولة، كما يلتقى اليوم منتخب كرة القدم العسكرة مع نظيره القطرى فى منافسات دور الثمانية.

وتشارك مصر فى البطولة بعدة منتخبات منها المصارعة والتايكوندو والجودو وألعاب القوى، وكرة القدم.