شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تعلن انتهاء إنشاء 9 مراكز شباب بالقرى المحرومة بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن الانتهاء من إنشاء 9 مراكز شباب بالقرى المحرومة بمحافظة المنيا، فى إطار خطة الوزارة لتوفير مراكز شباب فى عدد من القرى المحرومة لخدمة شباب هذه القرى وتكون متنفساً لهم.
ومراكز الشباب الجديدة هى مركز شباب كفر عبد الخالق بالعدوة وكفر صالحين بمغاغة والمودة ببني مزار و(نزلة اسطال ـ دير جبل الطير ـ العابد ) بسما لوط ، والشيخ تمي بابوقرقاص ، جلال الشرقية بملوي ، وجاري العمل ب(3) مراكز شباب ( دير جبل الطير – نزلة العمودين – والشيخ عبادة ).
كانت هذه تفاصيل خبر الشباب والرياضة تعلن انتهاء إنشاء 9 مراكز شباب بالقرى المحرومة بالمنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.