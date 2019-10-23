شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تعلن انتهاء إنشاء 9 مراكز شباب بالقرى المحرومة بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن الانتهاء من إنشاء 9 مراكز شباب بالقرى المحرومة بمحافظة المنيا، فى إطار خطة الوزارة لتوفير مراكز شباب فى عدد من القرى المحرومة لخدمة شباب هذه القرى وتكون متنفساً لهم.

ومراكز الشباب الجديدة هى مركز شباب كفر عبد الخالق بالعدوة وكفر صالحين بمغاغة والمودة ببني مزار و(نزلة اسطال ـ دير جبل الطير ـ العابد ) بسما لوط ، والشيخ تمي بابوقرقاص ، جلال الشرقية بملوي ، وجاري العمل ب(3) مراكز شباب ( دير جبل الطير – نزلة العمودين – والشيخ عبادة ).