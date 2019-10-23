شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث مع فايلر برنامج إعداد الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مسئولو النادى الأهلى مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق جلسة خاصة من أجل الترتيب للفترة المقبلة التى لن تشهد ارتباطات رسمية.

وكان اتحاد الكرة قد قرر تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس ومباريات الأسبوع السادس لمسابقة الدورى الممتاز إلى ما بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تقام خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.

ويرغب مسئولو الاهلي بالتنسيق مع فايلر في الاستفادة من فترة التوقف الطويلة التى تصل لأكثر من 30 يوماً حيث يعود الفريق لاستئناف مبارياته بالدوري يوم 25 نوفمبر المقبل.

وتتجه النية فى الاهلي لإقامة أكثر من مباراة ودية داخل وخاج مصر خلال فترة توقف الدوري والتى سيغيب عنها عدد كبير من اللاعبين لتواجدهم مع المنتخبين الأول والأولمبي، حيث يخوض المنتخب الأول مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في تصفيات أمم أفريقيا ( الكاميرون 2021) فيما سيخوض المنتخب الأولمبي تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى ستقام خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل بمصر.