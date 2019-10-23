شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يرسل عينات الكشف الطبى للمنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى نتائج الكشف الطبى على لاعبى الجونة المختارين لمعسكر الفراعنة المقرر انطلاقه يوم 28 أكتوبر الجارى استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

من المقرر أن يختار شوقى غريب 21 لاعباً فى القائمة النهائية المشاركة فى البطولة وإرسال القائمة النهائية يوم 29 أكتوبر الجارى إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم - كاف.

ووجه شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبى الشكر إلى نادر شوقى رئيس الشركة المسئولة عن إدارة الكرة فى نادى الجونة بعد قيام اللاعبين بإجراء الكشف الطبى فى الجونة عقب تأجيل مباراتهم أمام الأهلى وإرسال العينات للجهاز الطبى للمنتخب الأولمبى تمهيداً لإرسالها للاتحاد الأفريقى.

عاد محمد محمود للمشاركة مع ناديه الأهلى مؤخراً فى المباريات الودية بعد شفائه من إصابة الرباط الصليبى.

أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

جاءت مواعيد مباريات منتخب مصر كالتالي :

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منتخب مصر الأولمبي و مالي – الساعة 7 مساء يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة

منتخب مصر الأولمبي و غانا يوم 11 نوفمبر الساعة 8 مساء – استاد القاهرة

منتخب مصر الأولمبي – الكاميرون - يوم 14 نوفمبر الساعة 8 مساء – استاد القاهرة.

وتقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام ، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي و التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الكاميرون و غانا فى العاشرة مساء يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة عقب إنتهاء مباراة مصر و مالي.