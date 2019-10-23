شكرا لقرائتكم خبر عن فالفيردي: كنت أتمنى لعب الكلاسيكو يوم السبت والان مع التفاصيل
يحل نادي برشلونة الإسباني ضيفاً على نادي سلافيا براغ التشيكي في ثالث مباريات المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وأبدى المدرب الإسباني "إرنستو فالفيردي" إحترامه للفريق الضيف في المؤتمر الصحفي قبل المباراة التي ستنطلق مساء اليوم.
وقال فالفيردي: "سنواجه خصم قوي، لقد أظهروا مستوى جيد هذا الموسم في دوري الأبطال".
وتابع: " إنه فريق خطير يميل دائماً للهجوم، لاعيبه يركضوا كثيرا ورأينا في مباراة الإنتر".
وأضاف: "من المرجح أن نبدأ بالثلاثي ميسي وسواريز وجريزمان، هم يلعبون جيداً هذه الفترة،كما يمكننا الإستعانة بديمبيلي".
وإختتم: "كنت أرغب بخوض الكلاسيكو السبت القادم، لكننا مستعدون لخوض أي لقاء، ولا نريد أن نتدخل في الصراع بين الإتحاد الإسباني والسلطات الإسبانية".
ويتصدر برشلونة المجموعة السادسة مع نادي بوروسيا دورتموند الإسباني برصيد أربع نقاط لكل منهما.
كانت هذه تفاصيل خبر فالفيردي: كنت أتمنى لعب الكلاسيكو يوم السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.