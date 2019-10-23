شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الأولى بدوري الأبطال: رقم غير مسبوق لريال مدريد.. ومبابي يحطم رقم ميسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق ريال مدريد فوزه الأول في دوري الأبطال هذا الموسم عندما تغلب على مضيفه، جالطا سراي التركي، بنتيجة 1-0، في مباراة ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لمرحلة المجموعات بالمسابقة الأوروبية الأكبر.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق الألماني توني كروس، في مواجهة شهدت تسديد فريق ريال مدريد لـ13 تسديدة على مرمى الحارس الأوروجوياني فيرناندو موسليرا، الذي تصدى لـ12 تسديدة.

وحقق ريال مدريد رقم غير مسبوق للفريق في دوري الأبطال على مستوى التسديد على مرمى المنافس (13) في رقم لم يرصده موقع اوبتا للاحصائيات في مباراة للنادي المدريدي منذ بداية تجميع احصائيات دوري الأبطال من موسم 2003/2004.

وشهدت المباراة معادلة المهاجم كريم بنزيما لرقم مواطنه تييري هنري بعد أن شارك مهاجم ريال مدريد في المباراة رقم 115 في دوري الأبطال، ليكون أكثر لاعب فرنسي شارك في مباريات بالمسابقة مناصفة مع نجم أرسنال وبرشلونة السابق.

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ونجح سيرجيو راموس من تحطيم الرقم القياسي لأكثر المدافعين مشاركة في عهد دوري الأبطال، من خلال مشاركته في مباراة الأمس التي دونت مشاركته رقم 121 في البطولة بمسماها الحالي، ليتجاوز رقم لاعب ريال مدريد السابق، الظهير الأيسر البرازيلي روبرتو كارلوس (120).

وفي بلجيكا، سحق باريس سان جيرمان مضيفه كلوب بروج بنتيجة 5-0 في مباراة شهدت تألق كبير من المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الذي لعب كبديل في 38 دقيقة فقط في الشوط الثاني، ليصبح أول بديل يسجل 3 أهداف أو أكثر في مباراة بدوري الأبطال منذ عام 2008 (خوسيبا يورينتي مع فياريال ضد ألبورج الدنماركي).

وأصبح مبابي (20 سنة و306 يومًا) هو خامس أصغر مسجل للهاتريك في دوري الأبطال خلف ياكوبو، أرلينج هولاند، واين روني وراؤول جونزاليس.

وحقق مبابي رقمًا مميزًا عندما أصبح أصغر لاعب يصل إلى حاجز الـ15 هدفًا في دوري الأبطال، متفوقًا على الرقم السابق المدون باسم ليونيل ميسي (بعمر 21 سنة و288 يومًا).

وحافظ المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي على سجله التهديفي المميز بتسجيله 7 أهداف في 9 مباريات بدوري الأبطال، في حين تألق مواطنه، أنخيل دي ماريا، صانعًا لـ3 من أهداف الفريق الـ5 في المباراة ليصبح أول لاعب من باريس سان جيرمان يصنع ثلاثة أهداف أو أكثر في مباراة واحدة منذ زلاتان ابراهيموفيتش ضد دينامو زغرب في عام 2012 (صنع 4).